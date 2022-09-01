科大廣州校開學　省委書記李希出席 (17:24)

李希並沒發言，只參與開學禮按燈儀式。王偉中致辭時表示，目前廣東已有5間中外、內地與港澳合作大學，廣東省全力支持港科大（廣州）建設發展，助力國家高等教育綜合改革，促進內地與香港教育融合發展。懷進鵬亦稱，內地與港澳合作大學相繼成立，是一國兩制的實踐，希望港科大（廣州）學生「勤於學習，勇於求知，敢於創造」。

全國政協副主席梁振英及香港特首李家超亦透過視像參與開學禮。梁振英致辭表示，港科大（廣州）開學有三層意義，一是廣東省多了一所一流大學，二是粵港在高等教育和科研兩方面的合作有了新平台，三是粵港兩地將實現跨境和跨領域的產學研合作。

梁振英、李家超與教育局長蔡若蓮亦在特首辦公室為同日開學的廣州南沙民心港人子弟學校「隔空」揭牌。廣州市長郭永航、南沙區委書記盧一先等則現場出席開學禮。梁振英說，民心開學也有三個意義，一是內地有了一間非牟利的港人子弟中小學；二是為港科大（廣州）的教學人員解決非內地籍子女的教育銜接問題；三是在南沙港式社區打造了港人宜業宜居的核心區。