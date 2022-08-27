內地樓市專家倡農民縣城買樓 駕車回農村種地 遭網民嘲離地 (22:52)

北京師範大學房地產研究中心主任董藩昨（26日）受訪時稱，如果農村的生產經營不受影響，他主張農民到縣城裏去住，因為愈大的城市愈文明、愈繁榮、愈公平，「和農村的環境是完全不一樣」。他認為，這對於提升農民個人的素質是非常必要的。

董藩又稱，如果一些農民仍然需要在農村種地，可在需要的時候駕車回去種地。而且農民在縣城裏面的話，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善。此外，董藩還建議按揭年期延至40年，退休也能繼續還，可以採取降低首付的比例、前5年只還利息等措施。

董藩相關言論一出，隨即在網絡引發熱議，網民斥其觀點離地，有人稱「這還是專家嗎，他在農村待過嗎，他不知道生活成本嗎？」，由此衍生的話題「不要建議」，一度登上微博熱搜榜首。而董藩微博帳戶，目前已因「違反相關法律法規」被禁言。今日他回應稱，因部分內容被剪輯，以致意思被誤解。

董藩言論時常惹來爭議，過往曾發表諸如宣揚女性不生育，是反人類行為；北京房價均價在2037年將達每平米80萬元（人民幣，下同）；如果你在40歲之前沒有賺到4000萬，以後就別說是他的學生等。

（鳳凰網/極目新聞）