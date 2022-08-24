夏立言今晚會面張志軍 「有話直說」表達台灣民眾對軍演不滿憂慮 (22:35)

夏立言稱，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

夏立言也就兩岸航點不足、恢復小三通等問題向張志軍表面立場，其建議兩岸應儘速溝通以恢復民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言指出，兩岸僵局短期內難以解決，但他認為目前要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也應讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實。他認為，近期有台人被騙到東南亞案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能正常發揮功用，相信將會是和緩兩岸關係契機。

整個餐敘過程，雙方都很坦率地有話直說，也充分交換意見。夏立言最後強調，兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，和平發展。

（聯合新聞網）