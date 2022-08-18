南沙港澳居民個人所得稅　免收超港澳稅率部分至2026年 (19:06)

南沙區常務副區長魏敏指出，相比以往採用的大灣區個人所得稅優惠政策，現在採用的南沙稅務優惠範圍更廣，覆蓋全部在南沙工作的港澳居民，未來將進一步明確來源於南沙的收入界定辦法、享受優惠的身分條件、個人稅負計算方法等事項，制定申報指南和工作指引，方便港澳居民辦理。

促進外資投資方面，南沙對新開設企業年實際利用外資100萬美元（約780萬港元）以上、現有企業年增投資額1000萬美元（約7800萬港元）以上者，給予投資額1%獎勵；製造業外資企業增資門檻500萬美元（約3900萬港元），獎勵比率提高到1.5%，單一企業最高可獲得1億元人民幣獎勵，連同「省外資12條」最高可獲得2億元人民幣獎勵。在經營貢獻方面，跨國公司總部可獲得省級財政貢獻的30%，加上區級經濟貢獻的100%，最高可獲1億元人民幣獎勵。

明報記者