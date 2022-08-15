科大廣州校收逾3000入學申請 (15:40)

港科大（廣州）今年只招收15個碩士、博士專業，未有收本科。「非常歡迎今年9月入學到港科大（廣州）的學生，我們最近不眠不休地準備他們入學，包括食堂是不是好吃、生活環境好不好」，倪明選笑說，「希望他們有機會體驗多元化的大學，有更開放的環境、思想創新的空間」。

據倪明選表示，今年入讀的碩士生將全部納入「紅鳥碩士班」，是一項跨學科人才培養的創新項目，跟傳統以單一專業劃分不同，碩士班將圍繞「未來醫療健康保健技術、可持續生活、智能工業化」三個課題，所涉及的學科和專業涵蓋港科大（廣州）開設的15個學域。

招生方面，港科大（廣州）採用與香港科大一致的招生標準、錄取流程，短時間內已收到超過3000份申請。倪明選稱，明年將招收首批人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程3個專業的本科生，招生範圍包括廣東、河南、山東、四川4省以及港澳台地區，預計到2024年以後，本科招生範圍將擴大到全國。

香港科技大學校長史維表示，如果港科大（廣州）本科生達到畢業要求，可獲得港科大（廣州）的普通高等教育本科畢業證書及學士學位證書，以及香港科大學士學位證書，而碩士、博士生達到畢業要求時，將可獲得香港科大碩士、博士學位證書。

廣州市政府副秘書長馬曙稱，廣州市將對港科大（廣州）建設給予充分的支持和保障，接下來將全力推動二期建設，並以撥款支持後續辦學經費。