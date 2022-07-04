《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書：一中原則國際共識　「以台制華」注定失敗　按「一國兩制」和平統一 (10:25)

白皮書指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。世界上只有一個中國，「台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變」。

白皮書表示，實現祖國完全統一，是中華民族的歷史和文化所決定的，也是中華民族偉大復興的時和勢所決定的。白皮書強調，民進黨當局的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。外部勢力縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗。

不承諾棄用武力 稱針對外部勢力、「台獨」分裂分子

白皮書指出，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

白皮書提及，按照「一國兩制」實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。

（央視）