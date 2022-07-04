國台辦：懲戒「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」　禁與大陸組織合作 (09:39)

中共中央台辦發言人表示，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，並指出極少數「台獨」頑固分子大肆進行「台獨」分裂活動，甘當外部反華勢力馬前卒，處心積慮製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，其「台獨」分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須依法予以嚴懲。

大陸禁台輸入檸檬、橙、白帶魚

此外，國台辦宣布，根據有關進出口方面的規定，以及食品安全要求和標準，有關部門即日起對從台灣地區輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施。同時，決定暫停天然砂對台出口。

（新華社/中新社）