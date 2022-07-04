國台辦：懲戒「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」　禁與大陸組織合作 (09:39)

大陸國台辦發言人馬曉光今（3日）表示，「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打着「民主」和「合作發展」幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會「一個中國」格局。大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。
中共中央台辦發言人表示，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，並指出極少數「台獨」頑固分子大肆進行「台獨」分裂活動，甘當外部反華勢力馬前卒，處心積慮製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，其「台獨」分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須依法予以嚴懲。
大陸禁台輸入檸檬、橙、白帶魚
此外，國台辦宣布，根據有關進出口方面的規定，以及食品安全要求和標準，有關部門即日起對從台灣地區輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施。同時，決定暫停天然砂對台出口。