佩洛西訪台 北京：將展開一系列針對性軍事行動予以反制 (00:48)

佩洛西抵台後，隨即在Twitter發佈聲明，指「今天美國與台灣人民的團結比以往任何時候都更加重要。」「我們與台灣領導人的討論將集中於重申我們對合作夥伴的支持和促進我們的共同利益，包括推進一個自由和開放的印太地區。」

與此同時，中國外交部昨亦發聲明，批評佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，「中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議」。國防部亦表示，美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀佩訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

台灣政壇亦對佩洛西到訪作出反應。在野的國民黨主席朱立倫昨在臉書發文，表示「歡迎國際友人來訪，共同維護區域和平，穩固台美關係！」。

台北市長柯文哲同樣在臉書發文，表態「台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎」。柯又稱台灣應該左右逢源，而不是左右為難，強調不必與大陸「交惡」。

（綜合）