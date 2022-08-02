佩洛西座機傳繞菲律賓晚9時半抵台 (18:58)

「SPAR19」編號的專機今早9時45分從新加坡出發，並於10時33分抵達馬來西亞。與此同時，另一架航班編號「SPAR20」的美空軍波音C-40C運輸機也從日本東京出發，於今午11時52分抵達吉隆坡。

據悉，「SPAR20」從美國斯科特空軍基地（Scott Air Force Base）起飛，經日本最後抵達馬來西亞。該次長途飛行或為美國某些領域專家作某種行動伴飛，亦或為了替換佩洛西先前的座機。「SPAR20」目前未從馬來西亞起飛，佩洛西最終或否換搭「SPAR20」，目前亦不得而知。

據台媒最新消息，稱佩洛西原搭乘的「SPAR19」航班，預計今晚9點30分抵台，屆時會降落在台北松山機場。公開信息顯示，民用航班從吉隆坡直飛台北，通常需時約5個小時。

（綜合）