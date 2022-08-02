佩洛西座機傳繞菲律賓晚9時半抵台 (18:58)

全球注視美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會否今（2日）晚飛抵台灣。據即時航班飛行資訊平台Flightradar24顯示，佩洛西亞洲行乘坐的航班編號「SPAR19」的波音C-40C機型運輸專機，在下午3點42分，已從蘇丹阿都阿茲沙機場（SZB）起飛，但目的地顯示未知（N/A）。《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）引述消息指，該航班將繞菲律賓赴台。
「SPAR19」編號的專機今早9時45分從新加坡出發，並於10時33分抵達馬來西亞。與此同時，另一架航班編號「SPAR20」的美空軍波音C-40C運輸機也從日本東京出發，於今午11時52分抵達吉隆坡。
據悉，「SPAR20」從美國斯科特空軍基地（Scott Air Force Base）起飛，經日本最後抵達馬來西亞。該次長途飛行或為美國某些領域專家作某種行動伴飛，亦或為了替換佩洛西先前的座機。「SPAR20」目前未從馬來西亞起飛，佩洛西最終或否換搭「SPAR20」，目前亦不得而知。
據台媒最新消息，稱佩洛西原搭乘的「SPAR19」航班，預計今晚9點30分抵台，屆時會降落在台北松山機場。公開信息顯示，民用航班從吉隆坡直飛台北，通常需時約5個小時。