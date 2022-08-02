台灣《中國時報》：台傾向撤邀訪　佩洛西致電了解　駐美代表否認 (12:31)

報道稱，佩洛西於7月20日曾主動致電台灣駐美代表蕭美琴，表示已規劃8月3日率團訪台，但獲知台灣傾向撤回邀請，她須親自了解實情。佩洛西說，在今年1月與4月，她兩度研議訪台，直到這次第三度規劃才確定出訪，今年有美國中期選舉，國會有很多立法工作待推動，「我在百忙中仍願抽空訪台」，是為展現對台灣的支持，此次若未能成行，「絕無其他更適當之時機」，下次訪台的眾議院議長將會是其他人，盼台灣了解。

知情人士並表示，美國白宮與軍方曾勸阻佩洛西訪台，但佩洛西堅持訪台，美軍之後為此進行部署。

報道又稱，由於佩洛西的訪台計劃一直進行，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月22日晚間與蕭美琴通話時說，美國防長奧斯汀於當日親自向佩洛西作簡報，提及此刻訪台可能會遭遇到的安全風險與可能來自中國大陸的威嚇行徑，盼改變計劃，但「佩洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾則認為，以拜登目前確診狀況與政治現實，斷無可能親自勸阻。

蕭美琴當時回應，如果佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，台灣政府當然歡迎。蕭美琴說，並沒有撤回邀請的說法，可能是信息傳遞有所落差。

（中國時報）