長征五號B火箭殘骸墜蘇祿海　NASA批中方無分享資訊　環時：中方曾發4公告 (15:33)

美國太空司令部在Twitter表示，偵測到長征五號B火箭從印度洋上空重返地球。馬來西亞國家航天局亦證實，周日凌晨在馬來西亞領空偵測到長征五號B火箭的殘骸，殘骸碎片落在蘇祿海。

尼爾森在Twitter發文稱，所有航天國家都應遵守既定的最佳做法，事先分享此類資訊，容許外界對長征五號B火箭這類重型運載工具的殘骸撞擊風險作出評估，並稱「這樣做對於負責任地使用太空資源及確保地球民眾安全，是相當重要」。

《環球時報》則報道，中國載人航天工程辦公室的官方微信公眾號「中國載人航天」，曾於7月27日至30日就長征五號B火箭殘骸發布4條公告，公布殘骸的高度信息，並引述軍事專家稱中國已多次預報火箭殘骸參數，對國際社會展示出最大透明度，美國對中國的指摘根本站不住腳。

（法新社／微信公眾號「中國載人航天」）