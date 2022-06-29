南沙今年新增債券額已超144億人民幣 (17:53)

廣州市自2020年以來，安排給南沙的新增債券金額逐年增加，2020年新增54.17億元、2021年91.42億元，今年已安排新增債券144.38億元，全部滿足南沙區重大建設項目年內支出需求。他舉例稱，資金需求量大的包括香港科技大學（廣州）、中科院明珠科學園、粵港深度合作區基礎設施等重點項目。

陳雄橋補充，南沙將按方案所提出，鼓勵類產業企業的稅率由最高25%減至15%，可增強港澳企業紮根南沙發展的信心，而對在南沙工作的港澳居民免徵個人所得稅稅負超過港澳稅負部分，既遵循內地稅制，又對接港澳稅制，便利港澳居民到南沙創業就業。廣州市發改委主任李海洲則稱，優惠產業目錄正在研究，積極爭取財政部、稅務總局盡快出台相應細則。

另外，南沙區委書記盧一先表示，爭取到2025年南沙GDP總量達到3000億元，研發經費支出佔GDP比重達5%，成為港澳青年安居樂業的新家園。他並稱，要引入港澳專業人士參與南沙規劃，營造「港澳居民熟悉、國際一流、多元融合的國際化環境」。

明報記者林迎