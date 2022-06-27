北京日報稱蔡奇報告「未來五年」常態化防疫後刪字　社長：記者「沒過腦子」誤加 (20:03)

據《北京日報》APP報道：「今天上午，中國共產黨北京市第十三次代表大會開幕。蔡奇同志作黨代會報告。未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，壓實『四方責任』……築牢首都疫情防控屏障。」

報道迅速引爆輿論。網民對此普遍持批評態度，認為北京當局在「未來五年」還將持續堅持嚴苛的防疫政策，正常的生活因此遙遙無期。

輿情反彈後，《北京日報》重新刊發報道，將原稿的「未來五年」刪除。翻查蔡奇報告的紙本文字，報告中並無「未來五年」四字；北京電視台在播報蔡奇宣讀報告時，亦沒有此四字。

《北京日報》社長趙靖雲隨後更在微信中表示，「未來五年」是該報記者誤加。趙靖雲稱，為搶時效，該報拆解了報告重點並預先做了模板，「『未來五年』要幹這個、要幹那個，一段一段套進去，就把『堅持常態化疫情防控』也套進去了，沒過腦子」。

（北京日報）