內地女童星邵一卜疑不堪校園欺凌輕生受傷　教育局督促學校調查 (20:54)

邵一卜為上海市閔行區某學校9年級學生，曾出演《追夢少年》等多部影視作品，曾與香港藝人劉嘉玲、內地藝人鄧超等明星合作。

6月中旬，尤永梅在邵一卜的社交媒體帳戶發文稱，她受同學嫉妒、誹謗，遭受校園欺凌。雖然一些同學曾寫下道歉信承認錯誤，但傷害行為仍未停止。去年11月7日，邵一卜不堪欺凌跳樓輕生，經搶救後脫離生命危險。

尤永梅表示，曾多次與校方協商追責事宜皆未有結果，實名舉報班上欺凌過邵一卜的學生及其家長，以及未盡管理責任的班級教師等，同時呼籲大家關注校園欺凌。

（上海市閔行區教育局微博帳號「閔行教育」/紅星新聞）

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