王毅見印度新駐華大使　籲增進信任而非彼此猜疑 (13:49)

根據中國外交部網站，王毅表示，中印關係全球矚目，兩國人民關注，事關兩國28億人民的福祉，事關這個世界能否真正實現公正、平等與和諧。他稱，雙方要相向而行，推動中印關係保持回暖勢頭，早日重回穩定健康發展軌道，攜手應對各種全球性挑戰，維護中印兩國以及廣大發展中國家共同利益。

王毅就中印關係提出，堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作伙伴，互不構成威脅、互為發展機遇」的重要戰略共識；堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過對話協商尋求解決。

羅國棟表示，印中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雖然經歷波折，但始終充滿機遇。印度將堅定奉行獨立自主的外交政策，願同中方一道，堅持兩國領導人戰略共識，加強溝通、妥善處理分歧、增進互信，推進雙邊合作更好向前發展。

羅國棟曾派駐香港和北京，2009年10月至2013年8月間曾奉派至台灣擔任印度台北協會會長。羅國棟的駐中國大使任命正值印度與中國的關係因邊境糾紛而陷入緊張之際，他的首要任務被認為是讓印度與中國能在現今敵對氣氛下，提高對話與溝通的效率。

（新華社/中央社）