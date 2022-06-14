楊潔篪晤蘇利文　稱美加大對華全方位遏制打壓　促慎重處理涉台問題 (11:56)

央視報道，楊潔篪指出，美國總統拜登多次向中國國家主席習近平表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意與中國發生衝突，但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，令中美關係陷入十分困難的境地，對兩國的雙邊領域交流與合作造成極大損害，不符合中美雙方和各國利益。

楊潔篪稱，中方堅決反對以競爭定義中美關係，美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪強調，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，敦促美方不要有任何誤判和幻想，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

白宮聲明則稱，雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行了坦率、嚴肅、有建設性的溝通和交流，蘇利文在會上強調中美雙方應保持溝通渠道開放，以管控好雙方競爭。

（央視/法新社）