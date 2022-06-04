六四33年｜天安門母親北京萬安公墓拜祭　稱永不忘血腥夜　求真相賠償問責【短片】 (16:19)

家屬在悼辭中稱，今日聚集在萬安公墓，是為了紀念在六四慘案遇難的親人袁力、段昌隆、楊明湖、楊燕聲、郝致京、王衛平、郭春珉及王楠，稱「我們永遠不會忘記那個血腥的夜晚，不會忘記那連續的槍聲、那坦克的轟鳴、救護車的笛聲和人們的呼喊！我們永遠不會忘記，那晚你們義無反顧離開家時的身影！」

悼辭稱，33年過去，他們已將悲痛深埋心底，「化成了抗爭的力量，為你們和六四冤死的英靈討還公道」；「33年來，我們頂住了當局對我們進行的干擾、監視、打壓！砥礪前行，贏得世界上有良知的人們的支持，每年『六四』世界各地（包括內地）很多人趕到香港，參加維園的燭光晚會，堅持了30多年。現在雖然維園燭光晚會不能再舉行，但維園的燭光在每個有良知人們的心中，永遠不會熄滅！」

「天安門母親」在悼辭提到三項訴求︰真相、賠償、問責，稱「執政黨必須對六四濫殺無辜、剝奪公民的生存權、漠視生命的罪行負起歷史的責任！」悼辭落款為祝枝弟、周淑莊、張先玲、黃雪芬、尤維潔、袁刃和黃金平。