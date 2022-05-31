內地疫情｜上海6月起全市復工復產解除禁足令　當局：不得限制居民回家或員工上下班 (14:13)

上海近日新增新冠病例已跌至個位數。今早（5月31日）的疫情防控新聞發布會上，上海副市長宗明表示，在全市人民共同努力下，疫情得到有效控制，不過「降新增、防反彈」任務依然艱巨，呼籲市民繼續努力、支持和配合。

以下為明日解封部分情況：

．除中高風險地區和封控區、管控區外，住宅小區恢復出入。任何單位和個人不得以任何理由限制本區居民出門回家，或是限制復工復產的員工上班下班。

．復商復市方面，購物中心、超市、便利店、藥店等有序恢復營業，農貿市場有序恢復。郵政快遞有序恢復處理中心和營業網點，逐步全面恢復個人寄遞服務。

．各類文旅、體育場所有序恢復，室外A級旅遊景區逐步有序開放。

．市內公共交通方面，巴士、鐵路全面恢復運行。的士、網約車恢復正常運行。除中高風險地區和封控區外，私家車正常行駛。對外交通方面，來往上海的國內航班逐步恢復；陸路進出上海通道的防疫管控措施將擇期解除。

．分階段復學復課，優先安排高三、高二、初三學生復學。中小學其他年級繼續網上教學至本學期末。幼兒園、託兒所、託育機構等不安排幼兒返園。

（新浪財經）