中國首艘智能型科考船「珠海雲」下水　美網站︰備人工智能操作系統　或成無人機母艦 (14:51)

據公開資料顯示，「珠海雲」號全長88.5米，最大航速18節，設計排水量約2000噸。其起居甲板以上船身均採用鋁合金建造。預計該船今年底完成海上航行試驗並交付使用。

「珠海雲」號是中船黃埔文沖船舶有限公司建造的科考船，是全球首艘智能型無人系統船。其甲板可搭載數十台配置不同觀測儀器的空、海、潛無人系統裝備，能在目標海區進行大批量佈放，對特定目標進行立體動態觀測，獲取實時立體海洋觀測數據，提升海洋觀測效率。「珠海雲」號有助於改變傳統海洋觀測模式。

The Drive網站根據公開信息指出， 「這艘船很可能具備半自動運行能力，為了讓它在繁忙的港口區域航行，船員將通過遠程遙控來操作船舶的導航系統，或者至少具備在這些復雜的導航階段進行監控」。據稱，這對於人工智能技術的要求相當高。

報道亦稱，中國已開始開發用於特定安全任務的無人水面艦艇，「珠海雲」號或者其他類似的船，理論上可以充當這類無人艇群的協同指揮中心。

（環球時報欄目「樞密院十號」官方帳號/The Drive）