中德舉行視像會晤　德要求中方回應「新疆警方文件」 (12:56)

新華社引述王毅強調，中德雙方經濟高度互補，合作是雙邊交往的基礎，競爭也應良性有序，希望德方新的對華戰略保持積極務實、帶來正面預期；貝爾博克表示，願籌備下一輪雙方政府磋商，同中方保持各層級互訪，加強環境治理、氣候變化、抗疫等各領域合作。

據德國外交部聲明，貝爾博克告訴王毅，人權是國際秩序重要的一環，她提到「有關新疆人權受到嚴重侵害的驚人報道和新證據」，呼籲中以透明的方式澄清指控。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一（23日）起訪問中國，將訪問新疆的喀什和烏魯木齊，了解當地的人權問題。德國《明鏡周刊》、英國廣播公司（BBC）等多間媒體，於周二一同發布「新疆警方文件」，披露維吾爾人被迫害慘況，稱是至今中國鎮壓維族人最有力的證據。外交部發言人汪文斌周二批評，這批文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，批評媒體散播謊話及謠言。

（新華社/德國之聲中文網）