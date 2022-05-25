中德舉行視像會晤　德要求中方回應「新疆警方文件」 (12:56)

國務委員兼外長王毅周二（24日）應約，與德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）舉行視像會晤。中方通稿稱，王毅提出善用磋商機制，為雙邊關係增添新動力。德國外交部聲明則提到，貝爾博克要求中方澄清各國媒體揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據。
新華社引述王毅強調，中德雙方經濟高度互補，合作是雙邊交往的基礎，競爭也應良性有序，希望德方新的對華戰略保持積極務實、帶來正面預期；貝爾博克表示，願籌備下一輪雙方政府磋商，同中方保持各層級互訪，加強環境治理、氣候變化、抗疫等各領域合作。
據德國外交部聲明，貝爾博克告訴王毅，人權是國際秩序重要的一環，她提到「有關新疆人權受到嚴重侵害的驚人報道和新證據」，呼籲中以透明的方式澄清指控。
聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一（23日）起訪問中國，將訪問新疆的喀什和烏魯木齊，了解當地的人權問題。德國《明鏡周刊》、英國廣播公司（BBC）等多間媒體，於周二一同發布「新疆警方文件」，披露維吾爾人被迫害慘況，稱是至今中國鎮壓維族人最有力的證據。外交部發言人汪文斌周二批評，這批文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，批評媒體散播謊話及謠言。