台商李孟居刑滿仍服附加刑期　 親友發聲明盼陸盡快讓李返台 (17:56)

台灣人權促進會今轉發由李孟居堂弟李孟修、堂妹李淑芳署名的聲明。這也是李孟居家屬自2019年9月以公開信呼籲外界勿過多揣測後，首度公開聲援李孟居。對於李孟居家屬此前的低調救援策略，李明哲昨（10日）在記者會上表示沒有作用，「如果你是忍氣吞聲那就只能讓人擺佈」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今被問到李孟居問題時說，台人在陸執行剝奪政治權利附加刑的問題，有關部門均「嚴格依照法律規定結合個案情況作出決定」。她又表示，李明哲在大陸訊問過程中，23次撰寫親筆供辭及「悔過書」，多次表示「認罪悔罪」， 並稱李明哲在台灣仍需嚴格遵守相關要求。

李孟居2019年反修例運動期間經香港往深圳，據報因拍攝解放軍在邊境集結的照片傳給友人，被以「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」判囚。

（中央社/聯合報）

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