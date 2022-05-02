上海福利院老人活着被誤裝屍袋險送火化　多名官員免職、醫生被吊銷執業證【短片】 (18:00)

據上海市紀委監委消息，普陀區民政局黨組書記、局長張建東，黨組成員、副局長黃耀紅，養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成，新長征福利院院長葛芳等，對新長征福利院錯轉一名老人問題負有責任，造成嚴重不良影響。張建東被黨紀立案，黃耀紅、劉穎華、吳友成3人均被免職並黨紀立案，葛芳被免職並政務立案。5人均接受進一步調查。

此外，涉事田姓醫生被吊銷醫師執業證，並由公安機關立案調查。如涉及其他人員，依法依規處理。普陀區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

【14:17】上海市普陀區新長征福利院周日（5月1日）被揭發把還有氣息的老人裝進屍袋，送往殯儀館火化。直到殯儀館人員發現屍袋在動，才揭發老人仍生存，於是將老人拖出屍袋送回。普陀區民政局今日（5月2日）凌晨回應事件，稱老人已轉送至醫院救治，生命體徵趨穩。局方已會同相關部門成立聯合調查組，並進駐新長征福利院，查清事實後將嚴肅處理相關責任人，並向社會公布。

據網上片段顯示，該老人被福利院送上停泊門外的殯儀館運屍車，但殯儀館人員發現老人還在動，立即打開黃布屍袋確認，並向殯儀館人員表示「看到了吧！活的！」但福利院人員仍要幫老人蓋上黃布，殯儀館人員喝止，並大聲說「不要再蓋住他了」，隨後將他送回院內。揭發事件後，有民眾大聲斥責「草菅人命」。

（東方網/沸點視頻微博）