兩會｜王毅︰俄烏局勢應聚焦勸和促談　防大規模人道危機 (16:28)

王毅說，中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。他稱，衝突發生第二天，國家主席習近平與俄羅斯總統普京通話時，已提出希望看到俄烏盡早和談，普京也作出積極回應。

王毅表示，中方認為形勢愈緊，和談愈不能停止；分歧愈大，愈需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一起開展必要的斡旋。

防止出現人道主義危機方面，王毅稱中方提出6點倡議：一是人道主義行動須遵守中立、公正的原則，防止將人道問題政治化；二是幫助烏克蘭的流離失所者得到妥善安置；三是切實保護平民，防止出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展；五是確保在烏的外國人安全，允許他們安全離開；六是支持聯合國在人道援助方面發揮協調作用。他又宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

至於中俄關係，王毅說中俄是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略伙伴，強調中俄關係具獨立自主價值，建立於不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。

（明報記者）