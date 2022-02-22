烏克蘭危機｜中美外長通話　布林肯：須維護烏克蘭主權領土　王毅籲克制談判化分歧 (14:15)

烏克蘭緊張局勢加劇，美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅於美國時間周一（21日）晚通話，美方表示，布林肯討論到俄羅斯針對烏克蘭的侵略行為，強調有必要維護烏克蘭的主權和領土完整。布林肯亦在通話中提到朝鮮局勢發展。
中國外交部表示，中國國務委員兼外長王毅表示，中方關注烏克蘭局勢演變。中方在烏克蘭問題上的立場一貫，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。他指出，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關；烏克蘭局勢正趨惡化，中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。
王毅批美列中國地區首要挑戰 布林肯：無意衝突對抗
另外，王毅向布林肯指出，近期美方推出新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。王毅並警告，美方有官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗；中方再次敦促美方以實際行動體現美國總統拜登作出的一系列承諾。中國外交部引述布林肯回應表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。
（美國之音/中國外交部）
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