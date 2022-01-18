彭帥曾現身上海滑雪賽　姚明稱與彭帥開心聊天 (14:54)

姚明現任中國籃球協會主席、全國政協委員。上月《環球時報》記者陳青青在Twitter發布影片和照片，顯示彭帥與姚明及兩名退役奧運冠軍帆船運動員徐莉佳、乒乓球運動員王勵勤，現身上海國際雪聯（FIS）城市越野滑雪中國巡迴賽，畫面可見彭帥與姚明交談，彭帥面帶微笑，姚明說話的內容則聽不清楚。

姚明昨稱，他和彭帥認識快20年，「我們聊得很開心……由於不太熟悉雪上運動，我們問了很多有關比賽的問題」。美媒報道，在這次活動中，聽不清楚姚明是否說了彭帥沒事，包括翻譯在內的一些人聽到他說「那天她挺好」，但其他人認爲姚明說的是「那時情況我們都挺好」。

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾與彭帥通話，之後稱彭帥安全無虞。國際女子網球協會（WTA）去年12月宣布，出於對彭帥的擔憂，暫停所有在中國舉辦的賽事。

（美國之音電台/環球時報）