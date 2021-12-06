《十問美國民主》研究報告北京發布　稱任何國家壟斷「民主」是荒唐 (14:37)

《十問美國民主》研究報告全文共2.3萬字，通過梳理和分析美國文獻，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個有關美國民主的問題。十項問題針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動盪、破壞國際秩序的現狀提出了擔憂和批判。

報告稱，民主是各國人民的權利，不是個別國家的專利。任何國家宣布自己壟斷「民主」的定義或模式都是荒唐的。美國作為世界上唯一超級大國，歷史上較早推行現代民主制度，美國人民也為民主權利進行了長期鬥爭。然而，近年來，美國民主卻逐漸蛻變，對內淪為少數人謀取私利的工具，侵犯人權，造成社會撕裂；對外成了美國維護霸權、干涉他國內政、破壞國際秩序的幌子和藉口。

在美國民主峰會周四（9日）舉行前，中國頻頻就「中西方民主」表明立場。繼國務院新聞辦公室上周六（4日）發布《中國的民主》白皮書，強調中國式民主後，外交部昨（5日）發布1.5萬字的中英文版《美國民主情況》報告，指稱美國民主制度逐漸異化和蛻變，已背離民主制度的內核和初衷，民主實踐亂象叢生。

（央視）

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