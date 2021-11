英國關注彭帥下落促提供「可驗證證據」　胡錫進發布聲稱彭帥網球賽露面短片 (12:50)

英國外交部聲明指出,對事件深表關切,正密切關注此案,又稱每個人都應該被允許暢所欲言,毋須擔心是否會產生不良影響,全球各地所有性侵通報都應該受到調查。

對於外界關注彭帥的安全及下落,《環球時報》總編輯胡錫進繼昨晚在Twitter發布兩段聲稱是彭帥露面的短片後,周日(21日)再於Twitter發布一段聲稱是彭帥周日早上出席北京一場青少年網球賽開幕禮的片段,並稱《環球時報》記者拍得該段影片。彭帥在片中面露笑容,並向在場者揮手。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021