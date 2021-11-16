六中全會決議公布　稱中央推動制定港區國安法　完善基本法打擊分裂顛覆活動【附決議全文連結】 (19:36)

中共十九屆六中全會上周四（11日）閉幕，全會通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，今日（16日）官方方公布決議文本。決議提及受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度嚴峻；黨中央審時度勢，健全中央依照憲法和《基本法》對香港特區行使全面管治權、完善特區與憲法和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，堅定支持香港特區依法止暴制亂、恢復秩序，支持特首和特區政府依法施政，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，嚴厲打擊分裂、顛覆、滲透、破壞活動。
決議指出，中央推動制定《港區國安法》、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。中央依法設立駐香港國安公署，香港依法設立國安委。
決議又稱，中央全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，「這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎」。
決議全文逾3.6萬字，分為奪取新民主主義革命偉大勝利、完成社會主義革命和推進社會主義建設、進行改革開放和社會主義現代化建設、開創中國特色社會主義新時代、中國共產黨百年奮鬥的歷史意義、中國共產黨百年奮鬥的歷史經驗、新時代的中國共產黨等部分。其中關於十八大習近平當選中共總書記後的成就有約2萬字，分13個方面描述，包括黨建、經濟、軍隊等。