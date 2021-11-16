六中全會決議公布　稱中央推動制定港區國安法　完善基本法打擊分裂顛覆活動【附決議全文連結】 (19:36)

決議指出，中央推動制定《港區國安法》、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。中央依法設立駐香港國安公署，香港依法設立國安委。

決議又稱，中央全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，「這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎」。

決議全文逾3.6萬字，分為奪取新民主主義革命偉大勝利、完成社會主義革命和推進社會主義建設、進行改革開放和社會主義現代化建設、開創中國特色社會主義新時代、中國共產黨百年奮鬥的歷史意義、中國共產黨百年奮鬥的歷史經驗、新時代的中國共產黨等部分。其中關於十八大習近平當選中共總書記後的成就有約2萬字，分13個方面描述，包括黨建、經濟、軍隊等。

（新華社）

六中全會《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文