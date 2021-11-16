習近平：不玩零和博弈、不搞你輸我贏　拜登：不支持台獨 (13:20)

習近平：「台獨」勢力若突破紅線 中方不得不採取措施

習近平稱，台海局勢面臨新一輪緊張，是因台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚；如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線， 中方將不得不採取斷然措施。

習近平強調，中美是兩艘在大海中航行的巨輪，要把穩舵、迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。習近平稱，新時期中美相處應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，並稱地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。

習近平：美方應停止濫用國安概念打壓華企

習近平表示，中美應推動四方面優先事項，包括引領國際社會合作應對挑戰；推進中美各層級各領域交往；管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；以及加強在重大國際和地區熱點問題上協調合作。習近平亦指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把雙方經貿問題政治化，美方亦應停止濫用國家安全概念打壓中國企業。

（新華社／路透社）

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