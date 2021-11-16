習近平拜登視像會晤結束　習近平稱中美應相互尊重合作共贏　拜登籲避免公開衝突【短片】 (12:32)

【12:32】中美元首視像會晤下半場已於12時24分結束，會晤歷時3個多小時。

【10:55】習近平及拜登視像會晤上半場結束，下半場於15分鐘後開始。

【09:28】習近平表示，很開心見到拜登，形容他是「老朋友」。習近平稱，當前中美發展處於關鍵階段，人類的「地球村」面臨諸多挑戰，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展，這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括應對氣候變化、新冠肺炎疫情等全球性挑戰，都需要健康穩定的中美關係，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏。

拜登表示，中美應有開放而真誠的溝通，希望雙方有坦率對話，並稱「我們作為中美領袖，須確保中美不會出現公開衝突」。他稱會與習近平討論人權及印太區事務，希望下次能與習近平親身會晤。

拜登表示，中美需要建立「共識的護欄」，清晰坦誠地面對雙方的分歧，在有共同利益的範疇共同努力，特別是在應對氣候變化等全球議題。

【08:49】會晤開始前，新華社報道，兩人就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

這是拜登就職美國總統以來，雙方首次「面對面」交流，此前，他和習近平曾兩度通電話。習拜會前夕，美國白宮發言人普薩基表示拜登將以強勢姿態出席會晤，她預計會晤將持續數小時，拜登將向習近平釐清中美之間競爭，也會要求中方遵守規則。另有白宮高級官員稱，美方不預期今次會晤會有成果。

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