高雄大火｜情侶列疑犯送地檢署　疑女方點檀香驅蚊肇禍 (12:15)

郭姓男子及黃姓女友今早10時被警方送至高雄地檢署。兩人面容憔悴，面對媒體的追問不發一言，在法警和特勤中隊人員保護下進入地檢署。

據調查，「城中城」大廈1樓的茶具行是疑似起火位置，該處已荒廢多時，50歲的郭男和51歲的黃婦長期霸佔使用借居其中。警方調查後得知，火警前郭男和黃婦在茶具行後方小套房聊天，但兩人疑發生爭吵，之後郭男離開，黃婦則留下和另一男友人喝酒。男友人走後，黃婦在房內繼續飲酒，其間疑有燃點檀香驅蚊，該房間其後冒出火光。

台媒報道，黃婦曾三度接受警方盤問，一時說火警時自己不在茶具行，一時說睡覺前有用「八寶粥」鐵罐點燃蚊香，並有把灰燼熄滅放到垃圾桶，後來又改口說記不清楚，說法不一。

專案小組透露，起火點疑為茶具行內靠近沙發旁泡茶用卡式爐的位置，因有目擊者稱聽到多下巨大爆炸聲，懷疑是點燃的檀香接觸到卡式爐的氣體罐。

另外，火警死者中證實有一名來自大陸的女子。央視引述一名觀眾表示，其表姐住在起火大樓，一直未能聯絡上，後已確認遇難，目前遺體在高雄市第一殯儀館存放，等待家屬認領。殯儀館方面表示，該名死者為早年嫁到台灣的大陸配偶。

（中央社／自由時報／央視）