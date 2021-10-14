高雄大火｜「城中城」凌晨大火釀46死 (16:34)

【16:34】高雄市消防局表示，早前失去生命迹象的14名送院傷者均宣告不治；累計46人死亡、41人受傷。

【15:26】高雄市消防局長李清秀表示，目前有12人明顯死亡，另有67人受傷送院，其中14人失去生命迹象。他稱，火災救熄後，消防員逐層搜救居民，第一次全面搜索行動已經完成，救出部分受困居民。

【12:50】當地官員表示，事件中已有46人送院，其中12人無生命迹象。

【10:46】高雄市消防局長李清秀表示，目前約有40人送院，8人失去呼吸心跳迹象，預計相關人數會持續上升。

至於起火原因方面，有台媒報道事發前有情侶在樓下吵架扔煙頭，懷疑與火警有關。高雄市警察局長黃明昭稱，警方正調查閉路電視，起火原因有待查明。

【08:31】高雄鹽埕區「城中城」大樓凌晨發生火警，火勢從1樓向上蔓延，消防員到場灌救，至凌晨約5時火勢受控。目前有22人送院，其中3人命危，仍有上百住戶被困。

高雄市消防局凌晨2時54分接報，鹽埕區府北路大樓發生火警，出動72車145人前往救火。整幢大樓遭濃煙掩蓋，不時傳出住戶呼救聲，消防出動雲梯車灌救，並搜尋被困住戶。

鹽埕區府北里長林傳富表示，凌晨2時多聽到很巨響就發現失火，大樓從7樓到11樓住了上百住戶，多為失智或肢體障礙長者。

（中央社/中時電子報/台視新聞）