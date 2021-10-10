台灣雙十節　蔡英文重申主張兩岸維持現狀　籲對話解決分歧 (14:22)

蔡英文表示，隨着國際局勢演變，台灣正處在72年來最複雜多變的局勢中。她說，印太區域情勢日趨緊張複雜，北京在全面掌控香港，壓制民主派後，調整「改革開放」以來的政經發展方向。她又指出，南海、東海區域的秩序亦同時受到挑戰。在台灣的西南空域，解放軍戰機常態化的活動，嚴重影響台灣安全及飛行安全。

另外，針對中共總書記習近平昨日（9日）針對辛亥革命110周年發表談話，台灣前總統馬英九今天表示，中共把「九二共識」跟「一中原則」並列，換言之，兩者沒有劃等號。他認為這是很重要的信息，保留求同存異的空間。 他指出，「九二共識、一中各表」才是維繫兩岸關係和平繁榮最重要的共同精神。

習近平昨日指出，北京將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

（中央社）