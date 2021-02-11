孟晚舟與美達延後起訴協議　加拿大終止引渡聆訊即時釋放　乘中國政府包機返國【短片】 (17:24)

孟晚舟在加方宣布終止引渡聆訊後到法院，獲即時釋放後在法院外見記者時，她左腳的電子腳鐐已解除，並可見有一道瘀痕。孟晚舟的代表律師周六（25日）發表聲明，稱孟晚舟沒有認罪；根據協議條款，她不會被美國進一步起訴。

孟晚舟周五以視像方式出席美方聆訊，她在聆訊中承認就華為子公司星通在伊朗的業務，作對匯豐及其他銀行虛假陳述，但她仍然否認涉及欺詐的指控。檢察官隨後提出延期起訴協議，稱若孟晚舟遵守協議中的所有條件，美方將撤銷對她的檢控，有關協議至2022年12月結束。美方強調，針對華為的起訴仍會繼續。

加拿大法院在孟晚舟與美方達成協議後，決定終止引渡聆訊，並稱孟晚舟現在可「自由的離開加拿大」。孟晚舟得悉決定後情緒激動，她形容自己過去3年的生活天翻地覆，對作為一名妻子和公司高層的她非常困擾。但她又稱是此是她生命中一次寶貴經歷，「困難愈大，成長愈大」。

（路透社/法新社/美國司法部網頁）

孟晚舟 相關報道：

孟晚舟與美達協議 有望回國 外媒稱認輕罪換詐騙撤控 將結束3年軟禁