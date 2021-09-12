袁國勇、裴偉士獲未來科學大獎生命科學獎 (14:11)

2021未來科學大獎今日（12日）上午在北京揭曉。港大微生物學系講座教授袁國勇與港大公共衛生學院講座教授裴偉士摘得3項大獎之一的「生命科學獎」，獲100萬美元（約780萬港元）獎金，表彰他們發現冠狀病毒（SARS-COV-1）為導致2003年全球沙士（SARS）疫情的病原，以及由動物到人的傳染鏈，為人類應對中東呼吸綜合症（MERS）和新型冠狀病毒（COVID-19）引起的傳染病產生重大影響。
袁國勇於2003年沙士在全球爆發時，在發現沙士感染病原體，即SARS冠狀病毒的過程中起至關重要的作用，病毒鑑定為疫情受控的關鍵。袁國勇多年來帶領研究團隊發現超過50種新病原體，包括人類冠狀病毒HKU1、蝙蝠冠狀病毒HKU2-24等。
裴偉士對H5N1禽流感所引發的嚴重肺炎有嶄新理解，以至對此病引入新的治療方法。他在2003年沙士爆發期間，在SARS冠狀病毒的發現、診斷和病理方面發揮重要角色。他目前正就中東呼吸綜合症冠狀病毒進行研究。
未來科學大獎是中國首項世界民間科學大獎，由未來論壇於2016年創立，未來科學大獎頒發生命科學獎、物質科學獎、數學與計算機科學獎三大獎項，表彰對全人類創出重大科研成果的科學家。