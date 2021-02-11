習近平與拜登通電話　習近平：中美關係是如何搞好的必答題　拜登：競爭不應變衝突 (10:35)

新華社報道，習近平指出一段時間以來，美國採取的對華政策使中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益和世界共同利益，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。他亦稱，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是如何搞好的必答題。

習近平亦向拜登闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。習近平表示，兩國有關部門可繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作。

白宮稱，拜登和習近平展開了廣泛、戰略性的對話，內容涵蓋兩國利益相近的範疇，以及彼此利益、價值觀或觀點存在不同的領域，兩人同意開誠布公的處理有關議題。新華社則引述拜登稱，美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

（新華社/路透社/白宮網站）