國家發改委副主任：橫琴開發主線促進澳門經濟適度多元發展 (15:55)

國務院新聞辦公室（國新辦）今午（9日）舉行關於橫琴、前海開發建設的記者會，國家發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（《橫琴方案》）圍繞促進澳門經濟適度多元發展，推動橫琴、澳門一體化發展，主要內容可概括為：一條主線、四大定位、三階段目標、四大任務及若干保障措施。
其中，一條主線即促進澳門經濟適度多元發展；四大定位即促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地；三階段目標分別對應澳門特區政府2024年、2029年兩個任期時間，以及全國2035年現代化建設，提出體制機制、產業發展、公共服務水平等方面的發展目標。
至於四大任務，是發展促進澳門經濟適度多元的新產業、建設便利澳門居民生活就業的新家園、構建與澳門一體化高水平開放的新體系、健全粵澳共商共建共管共享的新體制。若干保障措施即全面加強合作區、黨的領導和建設、強化法治保障、加強賦權、建立健全風險管理機制、加強組織實施等。
叢亮表示，下一步將與有關方面精心組織實施，做好溝通協調和服務工作，把《橫琴方案》和《前海方案》提出的各項任務落實到位。