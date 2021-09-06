康明凱、斯帕弗被關押千日　加國支持者集會聲援　華大使：犯罪鐵證如山 (15:22)

數百名支持康明凱及斯帕弗的人聚集在渥太華一個公園，部分民眾穿著印有康明凱與斯帕弗名字及「7000步挺自由」字樣的白色T恤，手持「#把他們帶回家」的標語。康明凱與斯帕弗的家屬在facebook發文稱：「康明凱每天在牢房裏走7000步以維持身心健康，斯帕弗藉由瑜珈、打坐及健身維持體格強健。」

叢培武稱，加方炒作有關案件是搞「雙重標準」，行徑嚴重踐踏法治精神，充分暴露了加方的虛偽。他表示，孟晚舟事件與兩名加國公民的案件本質不同。事實一再表明，孟晚舟事件是美方為打壓中國高科技企業、阻撓中國發展而一手炮製的嚴重政治事件。

康明凱與斯帕弗於2018年12月被捕，加拿大此前應美國要求，逮捕中國華為首席財務官孟晚舟。加國法院按美方要求展開引渡聆訊。中國法院上月以間諜罪判處斯帕弗監禁11年。至於孟晚舟，其引渡聆訊上月結束，法院將於10月21日公布裁決日期。

（路透社/加通社/中新社）

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