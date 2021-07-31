鄭州今增11宗確診、16宗無症狀感染個案　鄭州市第六人民醫院爆疫 (22:39)

鄭州市疾控中心主任王松強表示，此次疫情主要發生在鄭州市第六人民醫院，涉及病人、醫護及清潔人員，暴露院方防疫存在漏洞。他亦稱，與南京、張家界、成都等地疫情比較，鄭州這次疫情傳播速度特別快，而且多數病例的病毒CT值較低，即病毒載量高，患者或需較長時間康復。

【16:39】河南鄭州昨日（7月30日）發現一宗新型冠狀病毒無症狀感染個案，並發現多宗疑似病例。鄭州市委書記今在疫情防控工作緊急會議上稱，鄭州將開展全員核酸檢測，第六人民醫院須封閉管理， 停止診療工作，又呼籲 市民如非必要不離開鄭州，減少人員聚集 。

鄭州市二七區京廣路街道春暉社區列為高風險地區，二七區京廣路街道廣興潔雲花園小區、二七區長江路街道海豫花園小區、二七區長江路街道張魏寨中街36號院，則列為中風險地區。

鄭州市委今日亦宣布，免去付桂榮的市衛健委黨組書記、主任職務。另外，市衛健委黨組召開會議，免去馬淑煥鄭州市第六人民醫院黨委書記職務。

（鳳凰新聞/網易新聞）