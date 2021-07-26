謝鋒晤美副國務卿舍曼　提兩份清單促美方糾正錯誤對華政策 (16:25)

中方並向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。謝鋒稱，中方在糾錯清單裏敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等。

重點個案清單裏，中方主要就部分中國留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美遭受不公正待遇、美國國內仇亞、反華情緒滋長等表達嚴重關切，要求美方盡快解決。

【11:15】謝鋒：中美關係陷僵局因美視華為假想敵

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華，她今早（26日）先與中國副外長謝鋒會晤，稍後將與中國國務委員兼外長王毅會面。謝鋒與舍曼會談時表示，中美關係目前陷入僵局面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」，全政府全社會動員全方位遏制中國，敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

謝鋒亦稱，美方拋棄國際社會廣泛接受的國際法和國際秩序，另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非想篡改規則限制別人、為自己謀利，施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。謝鋒稱，中方願與美方平等相待、求同存異，敦促美方改弦易轍，與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

舍曼稍後將與中國國務委員兼外長王毅會面。彭博社引述消息稱，舍曼將向中方表達對香港和新疆人權問題的關注，同時表明美國並無建立反華聯盟。

（彭博社/環球網/澎湃新聞）

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