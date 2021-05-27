澳籍華裔作家楊恆均涉間諜罪案開審　澳洲駐華大使被拒旁聽 (10:34)

澳洲傳媒在開庭前夕公開一封據稱是楊恆均3月向探望他的澳洲領事官員或律師口述的信件。信件提到被關押2年4個月沒有新鮮空氣和陽光，令他健康每況愈下，惟他稱自己精神良好，會以韌力面對苦難和折磨。

楊恆均在信件中表示，他與讀者所共享的價值和信念，比他個人更為重要。他稱，如果有人因為他的寫作而向他報復，那他們需要向中國人民解釋他做了什麼，以及他寫作的意義。楊恆均又表示，如果被釋放，會寫文章以改善中澳關係，幫助中國了解世界，也讓世界了解中國。

現年56歲的楊恒均於2019年1月從紐約飛往廣州時在機場被捕，至今被關押2年4個月。中國當局指控楊恒均從事危害國家安全的活動，接受海外間諜組織的任務，楊恒均否認。楊恒均的友人和支持者認為，他受到中國當局迫害是因為他在文章中推崇民主。

（法新社/路透社/美國之音/澳洲廣播公司）