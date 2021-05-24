新冠肺炎｜美媒：武漢病毒所人員疫情爆發前逾月曾求醫 (15:20)

報道稱，這份報告內容包含受影響研究人員數量、他們患病的時間，以及他們在醫院就診的細節，報告細節可能會令外界加強呼籲更廣泛調查新型冠狀病毒是否可能從實驗室泄漏。

不過熟悉該實驗室研究人員情報的現任和前任美國官員，對報告證據的強度表達不同看法。一名匿名者說，報告是由一個國際合作伙伴提供，可能很重要，但仍需要進一步調查和補充證實。另一個匿名者則認為這些情報更有力，稱「我們從各種來源獲得的信息質量非常好，非常精確。這份報告沒有告訴你的是，他們到底為什麼會生病？」

中國一再否認新冠病毒是從其實驗室外泄。中國外交部引用世界衛生組織領導的一個小組，在2月訪問武漢病毒研究所（WIV）後得出的結論，強調新冠病毒從實驗室泄漏的可能性極小。中國外交部回應《華爾街日報》查詢時說：「美國繼續炒作實驗室泄漏的理論。它是真的關心追蹤源頭還是試圖轉移注意力？」

（華爾街日報/路透社）