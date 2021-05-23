甘肅馬拉松越野賽遇天氣突變　跑手失溫不適21死【短片】 (11:43)

事發當天共有近萬人參加比賽和健康跑，其中172人參加百公里越野賽，當日下午約1時，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，突然發生強烈氣候變化，出現冰雹、凍雨、大風等，氣溫驟降，參賽者接連失溫，身體嚴重不適，部分參賽者失聯，比賽緊急停止。甘肅省委、省政府成立失聯救援指揮部，共約700多人進行搜救工作，截至周日上午8時，共找回151名參賽者，其中8人輕傷，在醫院接受救治，但有21名參賽者找到時已失去生命迹象。

國內越野跑頂尖選手梁晶的教練魏普龍確認，寧波江南百英里冠軍梁晶在比賽中不幸遇難。梁晶為中國男子馬拉松運動員，是中國超馬紀錄保持者，在不久前的江南100百英里賽事中以18:24:23打破賽道紀錄奪冠。

甘肅白銀市市長張旭晨周日在新聞發布會上躹躬道歉，表示作為賽事主辦方深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。

（中央社/中新社/搜狐跑步）

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