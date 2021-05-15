美醫生：台灣防疫觀念過時　做法仍停留去年 (19:05)

麻省非營利醫療機構「哈佛先鋒醫療協會」（Harvard Vanguard Medical Associates）華裔醫生Justin Yang，點出台灣防疫措施四項不足：

‧公共場所防疫主要靠量體溫，也沒有強制規定入場人數，誤以為體溫正常就沒問題，惟大多數新冠患者沒有發燒徵狀

‧記者採訪政治人物時，肩並肩近距離接觸彼此，即使是疫情記者會，官員或台下記者亦沒有保持社交距離

‧政府派員在街道上噴灑消毒水，然而沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新冠肺炎

‧政府無強調遠距辦公或分流辦公，讓大部分打工仔天天擠公共交通工具、呼吸中央空調的循環空氣

Justin Yang稱，最重要的防控措施是戴口罩，他認為應按美國疾控中心（CDC）今年2月發布的研究報告指出，佩戴外層為布的口罩、內層為外科口罩的雙層口罩（double masking），可減少超過90%以上的傳播。

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