新冠肺炎｜台灣增7本土個案　宜蘭爆機舖群組5人確診 (16:19)

台灣中央流行疫情指揮中心表示，今日確診的一名本地40多歲女性，是其中一名感染的華航機師的同住家人，她自5月9日經衛生單位安排檢測後居家隔離，今日確診。目前初步掌握該個案接觸者共有3人。

6名感染源頭不明的確診者中，5人涉及宜蘭縣一間名為「銀河百家樂」的遊戲機中心。該機舖一名30多歲女員工5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及檢測，今日確診。衛生單位隨即將其同住家人、同事及機舖常客等逾30人，列為居家隔離對象並進行檢測，目前4人確診，包括女患者的3名女同事及一名常客；17人陰性，10人仍在檢驗中。目前遊戲機中心已暫停營業消毒，全數員工居家隔離並檢測。

今日確診的第七名患者為60多歲男性，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒就醫採檢，今日確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離。

（聯合報）