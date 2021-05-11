國家統計局：中國總人口破14億　人口進一步老化 (13:20)

本次的統計數據不包括居內地的港澳台居民和外籍人員。國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆表示，2020年中國總人口約佔全球總人口的18%；過去10年間，中國人口從13億人跨越到14億人。

數據顯示，中國男性人口為7.2334億人，佔51.24%；女性人口為6.8844億人，佔48.76%。男性比女性多3490萬人，性別比為105.07，與2010年基本持平，略有降低。從年齡架構來看，14歲以下人口為2.5338億人，佔17.95%；15至59歲人口為8.9438億人，佔63.35%；60歲及以上人口為2.6402億人，佔18.70%。數據顯示少年及兒童人口比重回升，同時人口老齡化程度進一步加深。

早前英國《金融時報》引述消息報道，原定4月初發布的中國人口普查數據，一直延遲，原因是調查數據顯示中國人口已跌穿14億人，可能被印度超越。國家統計局4月29日澄清，稱中國在2020年人口保持增長。

（中新社）