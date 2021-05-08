台批港府擬立法打擊假新聞　國台辦：亂港謀「獨」 (14:00)

朱鳳蓮形容，民進黨當局對香港特區政府的正當做法說三道四，是典型的賊喊捉賊。她稱，事實證明民進黨當局為一黨私利，長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、箝制輿論，編織謊言欺騙民眾，大肆製造「綠色恐怖」與「寒蟬效應」，打着所謂「民主」、「自由」的幌子插手香港事務，惡意攻擊，實質是亂港謀「獨」。朱鳳蓮警告民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀「獨」的絕路上愈走愈遠。

澳洲稱倘台海開戰將支援盟友 朱鳳蓮斥台灣謀「獨」製假新聞

另外，台灣外長吳釗燮日前接受澳媒專訪時稱中國大陸似在準備向台發動「最後攻擊」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四（6日）接受墨爾本3AW電台訪問時首度表明，一旦台海爆發戰爭，澳洲將會履行支援美國及印太地區盟友的承諾。

朱鳳蓮對此表示，民進黨當局和吳釗燮之流為謀「獨」採用各種卑劣手段製造假新聞，欺世惑眾，令人不齒。她強調，「台獨」是絕路，無論以什麼方式、玩弄什麼伎倆都不可能得逞。

（中新網）