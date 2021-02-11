王毅：因實行民主形式不同扣中國「威權」帽子不民主　美政府未找到與華打交道正確路徑 (13:27)

王毅指出，最近有論調將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化，但「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道」，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去生機，沒有活力。他又稱，如果打着民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。

對於香港問題，王毅表示，無論是去年頒布《港區國安法》，還是今年修訂香港選舉辦法，都是為了完善一國兩制，確保一國兩制行穩致遠，實現香港長治久安。他稱，修訂香港選舉辦法，重在落實「愛國者治港」這一基本原則，這是中共前領導人鄧小平在香港回歸前提出，是推進一國兩制的政治保障，愛國者治理也是世界通行的政治倫理和普遍實踐。王毅強調，隨着中國中央政府治港政策逐步落實到位，香港實現了由亂及治的重大轉折，民主制度和法治環境更趨完善，美方應尊重中國政府為落實一國兩制所做的努力。

（外交部網站）