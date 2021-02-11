王毅：因實行民主形式不同扣中國「威權」帽子不民主　美政府未找到與華打交道正確路徑 (13:27)

中國國務委員兼外交部長王毅昨晚（23日）在北京，與美國智庫「對外關係委員會」（CFR）視像交流時表示，美國僅因實行民主的形式不一樣，對中國扣上「威權」、「專制」的帽子，本身就是不民主的表現。他明言，美國新政府對華政策還未擺脫上屆政府的陰影、未走出對華認知的誤區，以及未找到與中國打交道的正確路徑。
王毅指出，最近有論調將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化，但「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道」，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去生機，沒有活力。他又稱，如果打着民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。
對於香港問題，王毅表示，無論是去年頒布《港區國安法》，還是今年修訂香港選舉辦法，都是為了完善一國兩制，確保一國兩制行穩致遠，實現香港長治久安。他稱，修訂香港選舉辦法，重在落實「愛國者治港」這一基本原則，這是中共前領導人鄧小平在香港回歸前提出，是推進一國兩制的政治保障，愛國者治理也是世界通行的政治倫理和普遍實踐。王毅強調，隨着中國中央政府治港政策逐步落實到位，香港實現了由亂及治的重大轉折，民主制度和法治環境更趨完善，美方應尊重中國政府為落實一國兩制所做的努力。