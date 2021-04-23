北大前副校長受聘為大灣區大學籌建負責人 (12:27)

田剛昨出席奠基儀式，他致辭時表示，大灣區大學將在體制機制、教學科研體系等方面對標國內外一流大學，進行探索創新；面向全球，招賢納才，加快組建高水平的創校團隊和教學科研團隊；以高水平、高標準、高質量的要求籌備，在校園建設上體現大灣區特色，在學校治理及教學科研上體現大灣區水平，把大灣區大學辦成一流的教學研究重鎮。

公開資料顯示，田剛先後畢業於南京大學、北京大學、美國哈佛大學，是復幾何、幾何分析及數學物理領域的專家。他2001年當選為中科院院士，2004年當選為美國人文與科學院院士。田剛曾任北京大學副校長，去年9月受聘為阿里巴巴創辦人馬雲成立的西湖大學理論科學研究院首任院長。

大灣區大學（松山湖校區）預計2023年建成並開始招生，計劃到2030年招生規模達到1萬人。大灣區大學（濱海灣校區）也將同步建設。

大灣區大學定位為以理工科為主的高水平新型研究型大學，重點聚焦物質科學、先進工程、生命科學、新一代信息技術、理學、金融6個方向。粵港澳大灣區研究院秘書長鄧江年表示，大灣區大學應該打造成大灣區的MIT（麻省理工學院）。

（澎湃新聞）