印媒指海底撈溫哥華店閉路片回傳中國　海底撈批報道不實：嚴格保護顧客私隱不濫用 (18:05)

《The Sunday Guardian》報道由加拿大軍方前情報專家及顧問Scott McGregor和調查記者Ina Mitchell所撰寫，報道引述海底撈溫哥華分店的經理Ryan Pan稱，應總公司要求在店內安裝了閉路電視鏡頭，以監察員工有否按公司標準工作，影像也會傳回中國，但他拒絕透露影片用途。

海底撈在加拿大、美國、新加坡、香港及台灣等地均有分店。《聯合報》引述台灣海底撈的聲明指出，海底撈關注到印度《The Sunday Guardian》有關海底撈加拿大分店的報道，稱該文章的資訊與事實不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽，公司已要求該報刪除報道，並保留追究法律責任的權利。

聲明中也稱，分店安裝圖像採集設備是希望更好地保障消費者用餐安全，凡是安裝設備的分店都有提示標識告知顧客，設備也是安裝於當眼位置。聲明強調海底撈嚴格保護顧客私隱，通過內部管理制度、技術手段強化許可權管控，不會濫用，同時公司嚴格遵守分店所在地區的相關法律法規，保障消費者權益。

（The Sunday Guardian/聯合報）